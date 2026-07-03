1 leu și 27 de bani pentru fiecare tânăr, atât alocă administrația Viziteu către fondul de tineret al municipiului Bacău în anul 2026

Primăria Municipiului Bacău a lansat apelul pentru depunerea proiectelor care vor fi finanțate în cadrul programului de finanțări nerambursabile, iar suma aprobată pentru domeniul tineret este derizorie: 50.000 de lei, puțin peste 1 leu pentru fiecare tânăr domiciliat în municipiul Bacău.

Raportată la numărul tinerilor cu vârste între 14 și 35 de ani domiciliați în municipiul Bacău, 39.248 persoane, conform datelor existente la 1 ianuarie, suma înseamnă aproximativ 1,27 lei pentru fiecare tânăr.

Legea tinerilor prevede că autoritățile locale trebuie să constituie anual un fond de tineret destinat finanțării proiectelor și activităților pentru tineri. În practică, însă, nivelul finanțării spune cât de important este acest domeniu pe agenda administrației.

Cândva un milion, acum de 20 de ori mai puțin

Contrastul este cu atât mai mare cu cât, în urmă cu doar câțiva ani, municipiul Bacău aloca peste un milion de lei pentru activitățile de tineret. Chiar dacă modul de distribuire a acelor fonduri a fost criticat, valoarea lor era de peste 20 de ori mai mare decât suma pusă acum la dispoziția organizațiilor de tineret prin apelul de proiecte lansat de administrația Viziteu.

De la întârzierile și blocajele privind Centrul de Tineret, până la lipsa finanțărilor dedicate și consultările organizate doar formal, administrația Viziteu a fost criticată constant în ultimii ani pentru modul în care tratează acest domeniu.

Suma de 50.000 de lei este cu atât mai greu de justificat cu cât municipiul Bacău administrează un buget de ordinul sutelor de milioane de lei, iar populația tânără reprezintă aproape 40.000 de persoane.