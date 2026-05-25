A fost pus în funcțiune noul sistem de semaforizare de la intersecția DJ Hemeiuș–Mărgineni cu DN 2G (Calea Moinești)

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Începând de astăzi, 25 mai, a fost pus în funcțiune sistemul de semaforizare din intersecția DN 2G cu DJ 119B, în localitatea Mărgineni, județul Bacău.

Investiția face parte din programul derulat de DRDP Iași pentru creșterea siguranței rutiere pe drumurile din regiune.

Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu atenție și să respecte noile măsuri de semnalizare rutieră instituite în zonă, pentru evitarea incidentelor și fluidizarea traficului în intersecție.

DN 2G face legătura între municipiul Bacău și Comănești, traversând mai multe localități din județ, printre care Mărgineni, Trebeș, Scorțeni, Moinești și Dărmănești. De asemenea, DJ 119B asigură conexiunea rutieră între comunele din zona Mărgineni și localitățile învecinate.