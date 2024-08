A fost semnat contractul de consolidare și reabilitare al Palatului Administrativ din Bacău, unde funcționează Prefectura și Consiliul Județean

Astăzi a fost semnat contractul de consolidare și reabilitare al Palatului Administrativ din Bacău, acolo unde funcționează Prefectura Bacău și Consiliul Județean. Valoarea lucrărilor se ridică la peste 10 milioane de euro, cu tot cu TVA și vor fi realizate de firma Concelex din București.

„Obiectivul este aducerea clădirii la parametrii de siguranță și stabilitate, reducerea cheltuielilor și a consumului de energie cu 60%. Proiectul are o finanțare de 10 milioane de euro, iar contractul are o valoare de puțin peste 8 milioane de euro fără TVA. Durata de execuție este de 19 luni, din care 3 luni pentru proiectare și restul pentru execuția propriuzisă”, a declarat Claudiu Ilișanu, prefectul județului Bacău, la conferința de presă prilejuită de semnarea contractului.

Fostul prefect Lucian Bogdănel, cel care s-a ocupat de pregătirea proiectului, a vorbit despre cele mai importante momente ce au adus proiectul în acest moment.

„Din punctul meu de vedere au fost două momente importnte. Primul în februarie 2022, când, ca prefect, alături de colegii de la Direcția de Strategii și Programe am făcut primele demersuri să primim suma necesară actualizării proiectului. În martie 2022 am încheiat un parteneriat cu MAI în acest sens și a urmat o muncă laborioasă, care nu se finaliza fără munca depusă de echipa din Prefectura Bacău, cu sprijinul colegilor din Consiliul Județean. Al doilea moment determinant a fost în februarie 2024, când am scos la licitație proiectul dar nu s-a prezentat nimeni. Am reușit însă să actualizăm valorile și apoi am reușit să ajungem până la acest moment de astăzi. Între aceste două borne sunt doi ani de muncă intensă pentru o clădire emblematică, căruia, prin această intervenție îi vom asigura următorul secol de existență”, a declarat Lucian Bogdănel, fostul prefect.