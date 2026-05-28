A pierdut avionul spre Bacău, după ce a furat ochelari de soare din duty free, pe aeroportul Luton

Un bărbat care urma să călătorească de la Aeroportul Luton din Londra spre Bacău a fost dat jos din avion înainte de decolare după ce poliţiştii l-au identificat în imaginile de pe camerele de supraveghere ca autorul unui furt dintr-un magazin duty free.

El a fost obligat să plătească ochelarii de soare de firmă pe care îi furase.

Poliţia de la Aeroportul Luton compară, într-o postare pe Facebook, preţul zborului spre Bacău, de 320 de lire, cu valoarea ochelarilor de soare de designer furaţi din magazinul duty free – 350 de lire.

Fapta a fost surprinsă pe camerele de supraveghere din aeroport, iar autorul a fost identificat de poliţişti.

Potrivit sursei citate, el a fost dat jos din avion cu câteva momente înainte ca acesta să decoleze şi a fost obligat să plătească bunurile furate, fiind apoi scos din aeroport.

