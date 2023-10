A scăpat hățurile! Primarul Viziteu recunoaște „lipsurile majore” și întârzierile proiectelor de infrastructură din Bacău

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a amenințat firmele care au lucrări în oraș că le va aplica prevederile contractuale. Într-un gest propagandistic, menit să mascheze neputința și proasta coordonare, primarul recunoaște astfel că dezastrul din oraș este cauzat de șantierele părăsite sau mult întârziate.

„Am dat astăzi un ultimatum constructorului de la proiectul de management de trafic”, a notat, pe Facebook, edilul Bacăului, fără să explice de ce până acum nu au fost respectate contractele și e nevoit să dea „ultimatumuri” pe rețelele de socializare.

„Sunt zile cu vreme bună când se poate lucra chiar bine afară, or noi nu avem nici acum marcaje pe străzile unde am asfaltat acum o lună! Și mai este o lipsă majoră, intersecțiile care au rămas neasfaltate și care ne cauzează disconfort zilnic! Am fost înțelegător, am incercat mereu calea de mijloc, din păcate, răbdarea mea și a dumneavoastră cred că a ajuns la final. Așadar, mă aștept la acțiune imediată, altfel voi trece de la ultimatum la execuția clauzelor contractuale!”, a mai susținut Viziteu.

În final, Viziteu a lansat alte amenințări cu „sancțiuni, punerea în întarziere, posibilă reziliere, certificat negativ și alte acțiuni în instanță”.