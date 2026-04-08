Acțiune a polițiștilor în gările din Bacău: 3 minori instituționalizați plecați dintr-un centru din Neamț, găsiți de oamenii legii

Polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Bacău au desfășurat, pe 7 aprilie, o acțiune amplă pentru menținerea ordinii și siguranței publice în stațiile de cale ferată și în trenurile de călători. Activitățile au avut loc în colaborare cu jandarmi ai Inspectoratului Județean de Jandarmi Bacău și polițiști din cadrul Serviciului Județean de Imigrări.

În cadrul controalelor, oamenii legii au legitimat peste 50 de persoane și au aplicat 15 sancțiuni contravenționale.

Pe parcursul acțiunii, polițiștii de la transporturi au depistat și trei minori, cu vârste între 14 și 16 ani, instituționalizați într-un centru din județul Neamț, care plecaseră în învoire și nu s-au mai întors. Aceștia au fost legitimați și preluați de autorități, fiind introduși într-un centru de primire minori în regim de urgență.

Acțiunile de acest tip vor continua și în perioada următoare, anunță autoritățile, în scopul prevenirii faptelor ilegale și creșterii gradului de siguranță pentru călători.