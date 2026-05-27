ADIS forțează o nouă criză a deșeurilor, de la 1 iunie. Vor rămâne cu gunoiul nestrâns municipiul Bacău și 22 de comune învecinate

De la 1 iunie 2026, o parte consistentă a deșeurilor din municipiul Bacău și 22 de comune învecinate va rămâne nestrâns. Operatorul de salubritate Soma SRL a notificat deja primăriile că, în urma unui conflict îndelungat cu ADIS (asociația primăriilor și CJ), prestarea la nivelul actual a activității o duce spre faliment și trebuie să ia măsuri. Operatorul este plătit cu 213 lei pe tona de deșeuri, în timp ce Romprest, care face salubrizare în alte 65 de localități, primește nu mai puțin de 660 de lei pe tonă. Distanțele la care cele două companii transportă gunoiul sunt aproximativ similare, deoarece pentru mare parte dintre localitățile pe care le acoperă, Romprest nu duce deșeurile decât până la stațiile de transfer, de unde sunt preluate de operatorul gropii de gunoi de lângă Bacău, Eco Sud.

Ziarul de Bacău a obținut informații în exclusivitate despre criza iminentă a deșeurilor, care va izbucni de la 1 iunie 2026. Zona deservită de operatorul de salubrizare Soma SRL este formată din municipiul Bacău și 22 comune: Berești Bistrița, Buhoci, Cleja, Fărăoani, Filipești, Gârleni, Gioseni, Hemeiuș, Horgești, Itești, Letea Veche, Luizi Călugăra, Măgura, Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Prăjești, Răcăciuni, Racova, Sărata, Săucești, Tamași și Traian.

Contractul a fost semnat cu ADIS (Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare) în 2021, după o procedură de achiziție publică începută în 2019. În anii de prestare a serviciului de salubrizare, toți operatorii din județ au beneficiat de majorarea prețului serviciilor, numai Soma SRL nu.

Act adițional cu forța. Este legală majorarea tarifelor?

În urma solicitărilor de ajustare a tarifelor, ADIS, condusă până de curând de Viorel Horea, director executiv, și adjunctul său, Cătălin Covaci, ultimul rămas încă pe funcție, a decis să forțeze Soma să accepte un act adițional cu prevederi considerate ilegale de către operatorul de salubrizare. Documentul a fost semnat de Soma, dar cu obiecțiuni, ceea ce avea să-i atragă represalii și blocarea procedurii de modificare a tarifelor. Totul, în timp ce alți operatori obțin majorări pe bandă rulantă, iar Agenția Națională pentru Achiziții Publice a anunțat ADIS că majorarea tarifelor este legală.

Facsimil Adresă ANAP

De asemenea, ADIS a fost înștiințată de ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice Comunitare) că modificarea tarifelor nu necesită un act adițional.

Facsimil: adresă ANRSC

Soma SRL și ADIS au mai multe litigii în Justiție. Există unele sentințe care lămuresc faptul că ADIS trebuie să răspundă rapid solicitărilor de modificări ale tarifelor, lucru pe care asociația și-a făcut un obicei să nu-l respecte, în relația cu SOMA. Astfel, potrivit SOMA, „refuzul pârâtelor ADIS Bacău și UAT-urile componente de a ajusta tarifele este unul nejustificat și reprezintă o încălcare a obligațiilor contractuale”.

Operatorul de salubrizare s-a „confruntat” în instanță chiar cu o expertiză realizată de un „expert cooptat” de ADIS, o firmă privată din nordul Moldovei, deși toate prerogativele în domeniu revin ANRSC.

Printr-o altă adresă, după ce a avut rezerve față de actul adițional propus de conducerea ADIS, asociația a solicitat Soma nu numai păstrarea tarifelor, dar și revenirea la nivelul celor din documentația de licitație, din 2019.

SOMA acuză ADIS Bacău că o împinge spre faliment: „Pierdem 500.000 de lei în fiecare lună”

Compania de salubrizare SOMA SRL acuză ADIS Bacău că refuză de peste șapte luni aprobarea noilor tarife pentru serviciile de salubrizare, deși costurile de operare au crescut semnificativ în ultimii ani. Într-o adresă transmisă autorității contractante, operatorul susține că situația financiară a devenit „dezastruoasă” și avertizează că, începând cu 1 iunie 2026, ar putea reduce drastic activitatea de colectare a deșeurilor în municipiul Bacău și în mai multe comune din județ.

Ultima solicitare de modificare a tarifelor a fost transmisă către ADIS Bacău încă din octombrie 2025, după intrarea în vigoare a noului „Regulament al serviciului de salubrizare”, document „cu cântec” aprobat prin hotărârea AGA ADIS nr. 10 din 15 septembrie 2025. Compania afirmă că a răspuns tuturor solicitărilor de clarificări și că a pus la dispoziția autorităților sute de pagini de documente justificative.

Reprezentanții operatorului reclamă însă că, în ciuda acestor demersuri, nu au primit nici până acum un răspuns oficial privind aprobarea sau respingerea noilor tarife, deși termenele prevăzute de legislație ar fi fost depășite.

SOMA susține că actualele tarife sunt calculate pe baza costurilor din anul 2022, în timp ce cheltuielile companiei au crescut constant. Operatorul invocă majorarea repetată a salariului minim, creșterea costurilor cu reparațiile, piesele de schimb și asigurările, dar și extinderea activității față de parametrii inițiali ai contractului.

Compania afirmă că în prezent colectează deșeuri de la un număr de gospodării cu peste 25% mai mare decât cel prevăzut inițial și ridică de aproape trei ori mai multe eurocontainere de pe domeniul public decât cele estimate în documentația de atribuire.

Taxele de salubrizare s-au majorat, dar banii nu ajung la SOMA

În documentul transmis către ADIS Bacău, SOMA acuză autoritatea că menține „deliberat și ilegal” tarifele la nivelul anului 2022, în timp ce taxele de salubrizare achitate de populație au fost majorate anual. Operatorul estimează că prejudiciul acumulat depășește în prezent 2,5 milioane de euro și anunță că va încerca recuperarea sumelor pe cale legală.

„În fiecare lună de activitate pierderea societății SOMA în desfășurarea activităților Contractului de delegare este de cel puțin 500.000 lei”, se arată în adresă.

Compania mai susține că reprezentanții ADIS Bacău ar fi refuzat să semneze documente privind determinarea compoziției deșeurilor și acuză conducerea asociației că încearcă să forțeze abandonarea contractului actual pentru organizarea unei proceduri comune de achiziție la nivelul întregului județ.

Ce măsuri anunță SOMA? Cum vor fi afectate localitățile?

În lipsa aprobării noilor tarife în termen de 10 zile lucrătoare, SOMA avertizează că, de la 1 iunie 2026, va desfășura activitatea strict în limitele prevăzute în documentația inițială a contractului. Astfel, în municipiul Bacău ar urma să fie colectate doar 528 de eurocontainere de cinci ori pe săptămână, față de cele 1.325 ridicate în prezent de minimum șapte ori săptămânal.

De asemenea, compania susține că va reduce colectarea deșeurilor în comune la numărul de gospodării prevăzut inițial în contract. Ca exemplu este indicată comuna Hemeiuș, unde operatorul spune că ar urma să ridice deșeurile de la 1.797 de europubele, deși în realitate există aproximativ 3.750.

SOMA a notificat ADIS și primăriile despre iminentă criză a deșeurilor.

Vom reveni cu detalii suplimentare și reacții de la părțile implicate.