Aerostar Bacău se extinde la Iași cu un nou hangar pentru mentenanța avioanelor civile

Aerostar Bacău se extinde la aeroportul din Iași cu un nou hangar pentru mentenanța avioanelor civile, după ce compania a luat două terenuri în concesiune de la Consiliul Județean Iași pentru o perioadă inițială de 49 de ani, potrivit unui anunț al companiei remis Bursei de la București, scrie Economica.net.

Cele două terenuri, de circa 3.500 de mp de pe strada Aeroportului nr. 27 din Iași, vin să completeze suprafața concesionată în 2017, de 16.000 de mp.

Acestea „vor permite companiei Aerostar S.A. extinderea capacității de întreținere aeronave civile prin construirea unui nou hangar de intreținere și mentenanță aeronave civile”, se mai arată în anunț.

Cifră de afaceri în creștere pentru Aerostar Bacău

Compania a raportat pentru primul trimestru din 2026 un profit net de 41,14 milioane lei, aproape dublu faţă de perioada similară din 2025, în condiţiile creşterii cifrei de afaceri şi a exporturilor.

Cifra de afaceri a companiei a urcat la 194,87 milioane lei, de la 168,82 milioane lei în primul trimestru din 2025, în timp ce vânzările la export au ajuns la 170,86 milioane lei, faţă de 146,83 milioane lei în perioada similară a anului trecut.