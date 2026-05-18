Aerostar Bacău și Elmet Internațional, prezente la Black Sea Defense & Aerospace 2026. Președintele României a vizitat unul dintre standuri

Două companii importante din Bacău – Aerostar (industria aeronautică și de apărare) și Elmet Internațional (industria de apărare și în inginerie mecanică de înaltă precizie) – au fost prezente la expoziția Black Sea Defense & Aerospace (BSDA) 2026, care a avut loc în perioada 13 – 15 mai la București.

În ultima zi a expoziției Black Sea Defense & Aerospace, președintele României, Nicușor Dan, a vizitat standul Aerostar Bacău. Momentul a fost catalogat de reprezentanții companiei drept o „reconfirmare a rolului strategic pe care Aerostar îl are în industria națională de apărare și în programele esențiale ale Ministerului Apărării Naționale.”

Aerostar este un pilon al capabilităților de apărare ale României, un furnizor de încredere de tehnologie avansată și un partener solid în modernizarea forțelor armate. Această vizită a reprezentat o recunoaștere strategică pentru Aerostar și o reconfirmare a rolului industrial. Aerostar este un jucător strategic și continuă să fie un centru de excelență în modernizarea și susținerea capabilităților naționale. au precizat reprezentanții Aerostar Bacău

De asemenea, prezentă în cadrul evenimentului a fost și o echipă a Elmet Internațional: „Suntem prezenți la BSDA2026 cu ceea ce construim zi de zi: sisteme reale, inginerie completă și capacitate de livrare care nu se oprește la machete.”

Despre Black Sea Defense & Aerospace

Expoziția Black Sea Defense & Aerospace (BSDA) este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei de apărare și securitate din Europa de Est, reunind companii și instituții din domeniul militar și aerospațial, și are loc o dată la doi ani pentru a reuni întreaga ofertă și cerere din aceste domenii.

Evenimentul a fost organizat pentru prima dată în forma sa actuală în anul 2007 și a continuat să se dezvolte constant. Numărul participanților a crescut permanent, atât în ceea ce privește vizitatorii, cât și expozanții.