Alertă în județul Bacău: o fetiță de 11 ani din comuna Parava, dispărută de acasă

Polițiștii băcăuani au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a minorei Neculcia Andreea Elena, de 11 ani, din comuna Parava, sat Drăgușani.

Minora ar fi plecat voluntar de la adresa de domiciliu, pe data de 04 august, în jurul orelor 12.00, însă nu a revenit până în prezent.

SEMNALMENTE: 1,30 m înălțime, ochi căprui, păr șaten, lung.

La momentul plecării era îmbrăcată cu tricou alb, pantaloni scurți negri și purta șlapi albaștri.

Cetățenii care pot furniza informații în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze Poliția Municipiului Bacău, tel. 0234.202056, Dispecerat IPJ Bacău, tel 0234.202000 sau să apeleze 112.