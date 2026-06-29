„Am devenit femeia care îmi doream să fiu”. Povestea Alessiei, tânăra din Republica Moldova care și-a construit independența în Bacău, la Seduction Studio

Acum trei ani, Alessia a venit în Bacău din Republica Moldova cu un vis simplu: să își construiască singură viitorul. Era elevă, departe de familie și hotărâtă să își găsească drumul într-o țară nouă. Astăzi spune că este independentă financiar, mai sigură pe ea și mult mai aproape de obiectivele pe care și le-a propus.

În acest interviu, Alessia vorbește despre prejudecățile pe care le avea înainte să intre în industrie, despre sacrificiile făcute pentru a reuși, despre dorul de familie și despre modul în care experiența de la Seduction Studio a ajutat-o să evolueze atât profesional, cât și personal.

Cum era viața ta înainte să ajungi în Bacău?

Înainte să ajung în Bacău, eram o fată simplă din Republica Moldova. Locuiam cu mama mea și cei doi frați mai mici, iar familia era foarte importantă pentru mine. Mergeam la școală, învățam bine și aveam multe visuri pentru viitor. Îmi doream să ajung în România pentru studii mai bune și pentru un nou început în viața mea.

Ce te-a făcut să pleci din Republica Moldova?

Aveam mulți prieteni care plecaseră deja în România pentru studii și vedeam că își construiesc un viitor aici. Mi-am dorit și eu mai mult pentru mine. Voiam să ies din zona de confort, să fiu independentă și să îmi construiesc o viață mai bună.

Ți-ai imaginat vreodată că vei ajunge să lucrezi într-un studio premium?

Nu. Dacă mă întrebai acum câțiva ani, probabil aș fi spus că nu m-aș vedea făcând asta. Dar viața te surprinde. A fost o experiență complet nouă și, în timp, am descoperit multe lucruri despre mine ca femeie și ca persoană.

Ce părere aveai despre industrie înainte să intri în ea?

Nu cunoșteam foarte multe și, sincer, nici nu aveam o părere prea bună. Cred că vedeam doar ceea ce spune lumea din exterior. După ce am început să cunosc domeniul și oamenii de aici, am realizat că multe lucruri sunt complet diferite față de cum mi le imaginam.

Care au fost cele mai mari provocări la început?

Nu neapărat fricile, ci responsabilitatea. Venisem aici cu un scop foarte clar: să mă descurc singură și să îmi construiesc viitorul. Știam că nu mai aveam pe cine să mă bazez financiar și asta m-a motivat să merg înainte indiferent de obstacole.

Autenticitatea face diferența

Multă lume crede că în acest domeniu contează doar aspectul fizic. Este adevărat?

Nu. Aspectul contează, dar este doar o parte. Am descoperit că personalitatea, energia și felul în care comunici sunt mult mai importante decât își imaginează oamenii. Autenticitatea face diferența.

Cât de importantă este comunicarea?

Este esențială. Cred că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am învățat aici. Nu este vorba doar despre imagine, ci despre felul în care te exprimi, cum relaționezi cu oamenii și cum creezi conexiuni autentice.

Cum definești un model premium?

Pentru mine, un model premium înseamnă mult mai mult decât o femeie frumoasă. Înseamnă o femeie elegantă, inteligentă, sigură pe ea și care știe să atragă prin atitudine, rafinament și personalitate.

Cum ai descrie relația cu echipa Seduction Studio?

Am avut parte de foarte multă susținere. De fiecare dată când am avut nevoie de ajutor sau de un sfat, am găsit oameni care să mă sprijine. Cred că asta a contat foarte mult în evoluția mea.

De ce ai rămas aici timp de trei ani?

Pentru că am simțit că evoluez. Am avut obiective clare și am fost susținută să le ating. Am crescut atât profesional, cât și personal și m-am simțit apreciată.

Cum te-ai schimbat în această perioadă?

Foarte mult. Am devenit femeia care îmi doream să fiu: independentă, curajoasă, sigură pe ea și mult mai matură. Astăzi am mult mai multă încredere în propriile forțe.

Ce înseamnă pentru tine independența financiară?

Înseamnă libertate și liniște. Înseamnă să pot avea grijă de mine și de familia mea fără să depind de nimeni și să știu că ceea ce am realizat este rezultatul muncii mele.

Sunt mândră de persoana care am devenit

Care este realizarea de care ești cel mai mândră?

Sunt mândră de persoana care am devenit. De faptul că am avut curajul să plec de acasă, să mă descurc singură și să nu renunț atunci când a fost greu.

Ai vorbit des despre familie. Ce a însemnat asta pentru tine?

Dorul de familie a fost mereu cel mai greu. Sunt foarte apropiată de frații mei mai mici. Din acest motiv am încercat să îi aduc aici în vizită cât mai des și îmi doresc ca într-o zi să îi am aproape definitiv.

Ce sacrificii nu vede lumea din exterior?

Oamenii văd doar rezultatele. Nu văd orele de muncă, momentele dificile sau dorul de familie. Ca în orice domeniu în care îți dorești să reușești, există și sacrificii.

Care este cel mai mare mit despre această industrie?

Că este suficient să arăți bine. În realitate este nevoie de disciplină, ambiție, comunicare și foarte multă inteligență emoțională.

Ce le-ai spune fetelor care se gândesc să facă acest pas?

Să nu facă niciodată ceva doar pentru că le împinge altcineva. Dar dacă simt că își doresc acest lucru, să aibă încredere în ele și să nu lase frica să le oprească. Cu seriozitate și ambiție poți ajunge foarte departe.

Cum vezi viitorul tău?

Îmi doresc stabilitate, o casă a mea, să continui să investesc în mine și să pot oferi familiei mele o viață mai bună. Acestea sunt obiectivele care mă motivează în fiecare zi.

Dacă ar trebui să descrii în câteva cuvinte ce ți-a oferit această experiență?

Încredere în mine, independență și curaj.

Povestea Alessiei nu este despre industrie. Este despre o decizie — aceea de a paria pe tine însăți atunci când ar fi mai simplu să n-o faci.

Poate te regăsești în cuvintele ei. Poate ai și tu aceleași temeri pe care le avea ea acum trei ani: ce va spune lumea, ce va spune familia, dacă vei reuși. Alessia a spus un lucru care merită reținut: să nu faci niciodată ceva pentru că te împinge altcineva, dar, dacă simți că îți dorești cu adevărat, să nu lași frica să decidă în locul tău.

Îi mulțumim Alessiei că a avut curajul să își spună povestea. A fost curajoasă, din nou.

— Seduction Studio