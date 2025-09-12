Amenzi în valoare totală de 19 milioane au fost date de polițiștii băcăuani, în primele 7 luni din 2025

În primele 7 luni ale acestui an, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, polițiștii au aplicat peste 54.000 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 19 milioane lei.

Foto arhivă

În perioada menționată, au fost organizate aproape 400 de acțiuni cu efective mărite, au fost efectuate peste 14.000 de intervenții la evenimente, dintre care aproape 13.000 la solicitări prin 112.

​„Polițiștii au ridicat în vederea confiscării arme, muniții, produse periculoase și numerar provenit din activități ilicite, demonstrând că legea se aplică în mod ferm”, transmite IPJ Bacău.

Acțiuni în domeniul silvic și piscicol

În domeniul silvic, polițiștii, împreună cu instituțiile partenere, au desfășurat peste 500 de acțiuni pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de material lemnos.

​În cadrul activităților au fost confiscați aproape 2.000 m.c de material lemnos, în valoare de peste 800.000 de lei și au fost indisponibilizate mai multe utilaje și autovehicule folosite la transporturi ilegale de material lemnos.

​Pe linia prevenirii braconajului piscicol au fost deschise 19 dosare penale și indisponibilizate plase monofilament folosite la pescuit ilegal.