Ancelotti, amendă de €386.000 și 3 ani fără beneficii fiscale în Spania

Tribunalul Provincial din Madrid a decis: Carlo Ancelotti, actual selecționer al Braziliei și fost antrenor al lui Real Madrid, primește un an de închisoare și o amendă de €386.000 pentru fraude fiscale aferente anului 2014. Pedeapsa rămâne însă suspendată, deoarece legea spaniolă nu cere executarea efectivă atunci când termenul este sub doi ani și persoana nu are antecedente penale.

Decizia vine după ce Parchetul ceruse până la patru ani și nouă luni, argumentând că veniturile au fost redirecționate prin companii-fantomă din Insulele Virgine Britanice. În replică, Ancelotti a susținut în instanță că a urmat „în totalitate recomandările fiscale ale clubului și ale consultantului său”. Potrivit blogdepariuri.ro, între 2014 și 2015 tehnicienii străini din La Liga au generat peste €200 milioane din drepturi de imagine, o zonă fiscală pe care autoritățile de la Madrid au început să o verifice la sânge, în ultimul deceniu.

Carlos Sanchez, ofițerul de presă al selecționerului Braziliei, a refuzat orice comentariu suplimentar imediat după verdict, spunând sec: „Mister nu va face declarații, consideră cazul închis”. Federația braziliană a transmis doar că „monitorizează situația”, însă surse apropiate staff-ului tehnic afirmă că Ancelotti nu își va întrerupe pregătirea pentru Mondialul din 2026, programată să înceapă luna viitoare pe terenul de antrenament de la Granja Comary.

Condamnarea și amenda

Documentul de 18 pagini al Curții precizează că italianul a omis să declare €1,06 milioane în 2014, sumă aferentă unor contracte comerciale separate de salariul plătit de Real Madrid. Schema descrisă de procurori: cel puțin două societăți off-shore fără activitate reală au încasat banii, după care au virat antrenorului doar o parte, diminuând artificial baza de impunere.

Totuși, judecătorul a reținut circumstanțe atenuante: recuperarea prejudiciului (plătit integral de Ancelotti în 2021) și durata excesivă a procedurii, motiv pentru care a redus pedeapsa sub pragul de detenție obligatorie .

În plus, verdictul restricționează accesul antrenorului la subvenții și beneficii fiscale în Spania timp de 3 ani, o măsură ce complică orice posibilă revenire la un club iberic în această perioadă. Avocații săi au salutat verdictul ca fiind echilibrat, însă au respins ideea unui recurs: „Scopul clientului era clar, să închidă definitiv capitolul spaniol înainte de provocarea braziliană”, se menționează în comunicatul cabinetului Ruiz-Huerta & Crespo.

Alte vedete ajunse în boxa acuzaților

Carlo Ancelotti nu este primul nume mare din fotbalul de top care iese din tribunal cu o sentință suspendată. În iulie 2016, Lionel Messi a primit 21 de luni de închisoare pentru trei capete de acuzare privind €4,1 milioane nedeclarate; pedeapsa a fost ulterior comutată într-o amendă de €250.000.

Cristiano Ronaldo a acceptat, în ianuarie 2019, o suspendare de 23 de luni și a plătit €18,8 milioane, după ce a admis fraude de €14,8 milioane, realizate în perioada 2011-2014. Tot în 2019, Jose Mourinho a încheiat un acord de culpabilitate: un an de închisoare cu suspendare și aproape €2 milioane amendă pentru ascunderea a €3,3 milioane în sezoanele 2011-2012, în perioada în care o antrena pe Real Madrid.