Anunț de mediu

S.C. STRĂZI CONCEPT SRL, titular al proiectului „Amplasare stație de preparare asfalt” propus a se realiza in municipiul Onești, Str. Industriilor, nr. 1 , jud Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia Nationala pentru Mediu si Arii Protejate -Directia Judeteana de Madiu Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul ANMAP-DJM Bacau, din localitatea Bacau, str. Oituz, nr.23, judetul Bacau in zilele de luni-joi între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: https://djmbc.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Nationala pentru Mediu si Arii Protejate -Directia Judeteana de Mediu Bacau.