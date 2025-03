Anunț public

SC INTERAGROALIMENT SRL pentru proiectul „Amplasare silozuri pentru depozitare cereale si instalatii si utilaje specifice aferente; lucrari pentru schimbare destinatie C24 – sopron in magazie” propus a se realiza in judetul Bacau, com/sat Caiuti, str. Dr. Alexandru Damian, nr. 2, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, ca nu necesita evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni pana joi, intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 -14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.