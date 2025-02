SC WIND ENERGY BACAU SUD SRL, titular al proiectului „Amplasare anemometru parc eolian zona Bacau Sud, in comuna Podu Turcului, judetul Bacau”, propus a se realiza in extravilanul comunei Podu Turcului, jud. Bacau, anunta publicul cu privire la demararea lucrarilor in baza Autorizatiei de Construire cu nr 19/14.10.2024, emisa de Primaria Comunei Podu Turcului.