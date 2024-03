Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC DELGAZ GRID SA titular al proiectului “Inlocuire conducta si bransamente gaze naturale presiune redusa in loc. Moinesti, str Atelierelor si Capitan Pavel Zaganescu (partial), jud Bacau”, propus a fi realizat in municipiul Moinesti, strazile Atelierelor, Capitan Pavel Zaganescu, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentu protectia Mediului Bacau, in cadrului procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fudamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din str., str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni pana joi, intre orele 8:00-16:00 si vineri, orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro