Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC DELGAZ GRID SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Inlocuire conducta si bransamente gaze naturale presiune redusa in loc. Moinesti, str. 1 Mai, județul Bacau, Cod SAP 1931.232353” propus a fi amplasat in municipiul Moinesti, strada 1 Mai, judetul Bacau.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23 si la sediul primariei Bacau, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau.