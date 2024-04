Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC DELGAZ GRID SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Inlocuire conducta si bransamente gaze naturale presiune redusa in loc. Moinesti, str. Al. I. Cuza, Livezilor, Republicii si 22 Decembrie 1989, jud Bacau, Cod SAP 1931.232423”

propus a fi amplasat in municipiul Moinesti, strazile A.I. Cuza, Livezilor, Republicii si 22 Decembrie 1989, judetul Bacau.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23 si la sediul primariei Bacau, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau.