Anunț public S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău 

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., anunță autorizarea lucrărilor în etapa a II-a, pentru obiectivul BC – CL05 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Dărmănești, Târgu Ocna, Târgu Trotuș și Dofteana, Lot 2 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Dofteana, cu Autorizația de construire nr. 82 din 08-07-2026, emitent Consiliul Județean Bacău.

Lucrările autorizate se vor executa pe terenuri aparținând domeniului public al orașului Târgu Ocna și al comunei Dofteana, în cadrul Contractului de lucrări CL5 Lot 2 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Dofteana.