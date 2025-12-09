Apă cu presiune redusă pe mai multe străzi din orașul Onești!

Astăzi, 9 decembrie 2025, s-a înregistrat o avarie la nivelul sistemului de alimentare cu energie electrică aferent Stației Hidrofor din orașul Onești, județul Bacău.

Pentru executarea lucrărilor de reparație, echipele RAJA sunt nevoite să reducă presiunea apei potabile, în intervalul orar 11:30 – 17:00, consumatorilor de pe străzile Vrânceni, Vulturului, Mircea cel Bătrân și Independenței. La etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor, pe care îi asigurăm că, imediat ce disfuncţionalitățile de la nivelul sistemelor de alimentare cu energie electrică vor fi remediate, echipele RAJA vor relua furnizarea apei potabile la parametri optimi.