Apa va fi oprită în mai multe zone din Bacău în noaptea de 15 spre 16 martie, din cauza unei avarii

Furnizarea apei potabile va fi întreruptă în noaptea de duminică spre luni pe mai multe străzi din municipiul Bacău, după apariția unei defecțiuni la o conductă de distribuție de pe strada 9 Mai.

Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) anunță că furnizarea apei potabile va fi întreruptă în municipiul Bacău în perioada 15 martie 2026, ora 23:00 – 16 martie 2026, ora 05:00, pentru remedierea unei defecțiuni apărute la conducta de distribuție de pe strada 9 Mai, în zona benzinăriei MOL.

Potrivit companiei, întreruperea va afecta consumatorii de pe următoarele străzi: 9 Mai, Vadul Bistriței, Nicu Enea, Ștefan cel Mare, Lucrețiu Pătrășcanu, Ion Luca Caragiale și Mioriței.

Reprezentanții CRAB precizează că, după reluarea alimentării cu apă, în zonele afectate pot apărea temporar fenomene de turbiditate, apa putând avea un aspect tulbure.