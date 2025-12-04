Ziarul de Bacău

Apartamente închiriate în regim hotelier, transformate în bordeluri! Ce au descoperit polițiștii băcăuani la controale

Mai multe imobile închiriate în regim hotelier din municipiul Bacău au făcut obiectul unor controale ale polițiștilor, în cadrul unor activități pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale.

La 5 dintre imobilele verificate, polițiștii au identificat tinere din diferite județe ale țării care le-ar fi închiriat pentru a presta servicii sexuale contra cost, publicând în acest sens, anunțuri pe site-uri de profil.

La activități au participat și polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău. Aceștia au constatat lipsa unor contracte de închiriere între tinere și proprietari.

Astfel de acțiuni pentru siguranța cetățenilor vor continua.

