Apele înghețate, o capcană tăcută! Autoritățile băcăuane trag un semnal de alarmă și reamintesc de femeia care a căzut recent în apa înghețată de la insulă

Autoritățile locale din Bacău au organizat o conferință de presă cu privire la pericolul apelor înghețate, în care au prezentat cazuri reale, dar și măsurile de prevenire și intervenție. La eveniment a fost invitat și Constantin Anchidim, salvatorul femeii care a căzut recent în apa înghețată de la Insula de Agrement, care a povestit despre clipele de groază petrecute atunci: greutatea apei reci, disperarea fetiței care întreba dacă mama ei va scăpa.

Foto: Insula de Agrement Bacău, ianuarie 2026. Sursa: Facebook – Insula de Agrement Bacau

Constantin Anchidim a povestit cum femeia căzuse în apa rece, după ce gheața a cedat sub pașii ei. Apa era înghețată, curentul trăgea, iar fiecare clipă conta.

Bărbatul a spus că nu s-a gândit la pericol, nici la frig, nici la riscul pentru propria viață. A văzut doar o mamă care se lupta să rămână la suprafață și un copil care avea nevoie de ea. A simțit cum timpul se comprimă, cum mâinile îi îngheață, dar a continuat să acționeze.

A vorbit despre greutatea apei reci, despre privirea femeii, amestec de teamă și speranță, și despre vocea tremurată a fetiței, care întreba din spate dacă mama ei va fi bine. A fost o luptă contra frigului, contra panicii și contra secundelor care treceau implacabil. Până la sosirea echipajelor de salvare, intervenția sa a ținut-o în viață. A fost acel moment fragil, în care o mână întinsă a făcut diferența dintre tragedie și șansă.

Această poveste nu este despre curaj extrem, ci despre umanitate. Constantin Anchidin nu s-a prezentat ca un erou, ci a spus doar că a făcut ceea ce ar fi sperat ca oricine să facă dacă, într-o zi, copilul lui ar fi fost pe mal, iar viața cuiva drag ar fi atârnat de un gest. Autoritățile l-au premiat pentru gestul său cu o diplomă de recunoștință.

„Iarna transformă apele înghețate într-o capcană tăcută. Gheața poate părea sigură, dar este imprevizibilă și cedează fără avertisment. Deși legislația națională nu interzice explicit accesul pe apele înghețate, autoritățile locale pot și trebuie să intervină atunci când viața oamenilor este pusă în pericol”, a fost mesajul clar transmis reprezentanții ISU Bacău, ai Administrației Bazinale de Apă Siret, Sistemului de Gospodărire a Apelor Bacău, Centrului Regional de Ecologie Bacău, Primăriei Municipiului Bacău și Instituției Prefectului județului Bacău în cadrul conferinței.

Măsurile de prevenție recomandate de ISU Bacău

Informați-vă despre condițiile meteo: Verificați prognoza meteo și starea gheții înainte de a merge pe apă.

Evitați zonele nesigure: Nu mergeți pe gheață în zonele unde curenții de apă sunt puternici sau unde gheața este subțire și transparentă.

Verificați grosimea gheții: Gheața ar trebui să aibă o grosime de cel puțin 15 cm pentru a fi considerată sigură pentru activități precum patinajul sau pescuitul.

Nu mergeți singuri: Întotdeauna mergeți în grup și asigurați-vă că cineva știe unde vă aflați.

Purtați echipament de salvare: Utilizați veste de salvare sau alte echipamente de flotabilitate, mai ales dacă nu sunteți un înotător experimentat.

Evitați să transportați greutăți mari: Nu cărați obiecte grele sau voluminoase pe gheață, deoarece acestea pot crește riscul de rupere.

Fiți atenți la semnele de avertizare: Respectați semnele și avertizările de pe malul apei.

Cunoașteți tehnicile de salvare: Familiarizați-vă cu tehnicile de salvare în caz de cădere în apă, cum ar fi cum să vă mențineți calm și să căutați ajutor.

Dacă ați căzut în apă din cauza ruperii gheții, urmați acești pași pentru a vă salva:

Mențineți-vă calm: Este important să nu intrați în panică. Respirați adânc și încercați să vă controlați frica.

Încercați să ieșiți din apă: Dacă gheața s-a rupt, îndreptați-vă spre marginea gheaței. Folosiți brațele și picioarele pentru a vă împinge spre margine, menținându-vă corpul cât mai orizontal posibil.

Căutați sprijin: Dacă aveți un prieten sau o persoană în apropiere, strigați după ajutor. Încercați să vă agățați de marginea gheții sau de un obiect care plutește.

Evitați să vă scufundați: Dacă nu reușiți să ieșiți, încercați să vă mențineți capul deasupra apei și să nu vă lăsați să vă scufundați.

Sunați la 112: Dacă sunteți în pericol, sunați imediat la numărul de urgență 112 pentru a solicita ajutor.

Așteptați ajutorul: Dacă nu puteți ieși singur, rămâneți calm și așteptați ajutorul. Nu încercați să înotați în apă rece, deoarece riscați hipotermia.

După salvare: Odată ce sunteți în siguranță, îndepărtați-vă hainele ude și căutați un loc cald pentru a vă încălzi.

Dacă observați că o persoană a căzut în apă, urmați acești pași pentru a o salva în siguranță:

Sunați la 112: Primul pas este să solicitați ajutorul profesional. Apelați imediat numărul de urgență 112.

Evaluați situația: Verificați dacă este sigur să interveniți. Nu vă puneți în pericol. Dacă gheața este instabilă sau apa este adâncă și rece, evitați să mergeți pe gheață.

Încercați să ajutați din siguranță: Folosiți un obiect lung: Dacă este posibil, folosiți un băț, o frânghie sau o altă unealtă lungă pentru a ajunge la persoana căzută. Îndemnați-o să se agățe de obiectul respectiv.

Aruncați un obiect flotant: Dacă aveți la îndemână o vestă de salvare, o bucată de lemn sau un alt obiect care plutește, aruncați-l în apă, astfel încât persoana să se poată agăța de el.

Nu săriți în apă: Nu încercați să salvați persoana sărind în apă, cu excepția cazului în care sunteți un înotător experimentat și aveți un plan clar de salvare.

Îndemnați persoana să rămână calmă: Dacă este posibil, vorbiți cu persoana căzută și încurajați-o să rămână calmă. Spuneți-i să nu se agite, deoarece acest lucru poate duce la epuizare rapidă.

Așteptați ajutorul: Rămâneți în apropiere și continuați să oferiți suport moral până la sosirea echipelor de salvare.

După salvare, asigurați-vă că persoana este evaluată medical, deoarece expunerea la apă rece poate provoca hipotermie.

„Toate aceste măsuri de prevenire nu sunt simple recomandări administrative. Ele există pentru că, dincolo de cifre, proceduri și intervenții, vorbim despre oameni. Despre părinți, despre copii, despre familii care pot fi schimbate pentru totdeauna într-o fracțiune de secundă. Un pas greșit poate schimba un destin. Prevenția salvează vieți” – ISU Bacău.

(sursa: comunicat de presă ISU Bacău)