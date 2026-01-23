Ziarul de Bacău

Aplicația SOMA Bacău, locul unde găsești toate informațiile privind serviciile de salubritate

Aplicația SOMA Bacău este locul unde găsești toate informațiile privind serviciile de salubritate din muncipiul Bacău și cele 22 de comune limitrofe.

Prin intermediul aplicația SOMA, oamenii vor primi notificări transmise în timp util privind colectarea deșeurilor, dar și noutăți despre campaniile în desfășurare, se pot accesa cu ușurință calendarele de colectare a deșeurilor pentru anul în curs.

De asemenea, din aplicație se pot face sesizări și diverse solicitări rapide, se pot accesa diverse informații utile (harta platformelor de colectare a deșeurilor, ghidul de colectare selectivă etc.).

Caută „SOMA Bacău” în magazinul de aplicații (App Store/Google Play) și apasă Descarcă sau Open, dacă ești deja actualizat.

