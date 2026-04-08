Armă de vânătoare artizanală și muniție letală, descoperite la domiciliul unui bărbat din Oituz

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău au efectuat, pe 7 aprilie, o percheziție la domiciliul unui bărbat de 57 de ani din comuna Oituz, într-un dosar ce vizează nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Descinderea a avut loc în baza unui mandat emis de Judecătoria Onești. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit o armă letală de vânătoare, confecționată artizanal, precum și 12 cartușe letale. Dintre acestea, patru erau, de asemenea, realizate artizanal, toate fiind deținute ilegal.

Arma și muniția au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care bunurile au fost deținute.