Atenție! În această noapte, se oprește apa în zona de sud a orașului, la solicitarea Lidl Narcisa, pentru executarea unor lucrări

Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) anunță că, în perioada 29.01.2026, ora 23:00 – 30.01.2026, ora 04:00, se va întrerupe furnizarea apei potabile pentru consumatorii din zona Sud a municipiului Bacău (de la Orizont până la Metro).

Sistarea vine ca urmarea a solicitării LIDL DISCOUNT SRL, pentru executarea unor lucrări de mentenanță la rețeaua aferentă spațiului comercial din municipiul Bacău, str. Narciselor.

„Pentru restul consumatorilor din municipiul Bacău, furnizarea apei potabile se va face la debit și presiune reduse. Pentru a evita efectele negative cauzate de lipsa apei, S.C. C.R.A.B. S.A. recomandă utilizatorilor afectași să-și facă rezerve de apă potabilă pentru intervalul de timp alocat lucrărilor. La reluarea furnizării apei pot apărea fenomene de turbiditate (apă murdară)”, transmite CRAB Bacău.