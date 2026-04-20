Atenție, șoferi și pietoni! Noi semafoare inteligente puse în funcțiune în intersecția Ura din Bacău. Urmează zona „Tic Tac”

Primăria Bacău a anunțat punerea în funcțiune a noilor semafoare din intersecția Ura, investiție care face parte dintr-o etapă importantă de modernizare a infrastructurii rutiere din municipiu.

Proiectul este inclus în sistemul de management al traficului implementat la nivelul orașului, având ca pretext fluidizarea circulației, reducerea timpilor de așteptare în intersecții și creșterea siguranței pentru toți participanții la trafic.

Potrivit municipalității, extinderea sistemului continuă, urmând ca în cursul zilei de mâine să fie puse în funcțiune semafoarele din intersecția „Tic Tac”, una dintre cele mai circulate zone din oraș.

Confruntați cu un val de nemulțumire, reprezentanții Primăriei susțin că rezultatele proiectului vor deveni pe deplin vizibile după conectarea tuturor semafoarelor prin rețea de fibră optică, alături de integrarea senzorilor și a camerelor video. Sistemul ar urma să permită monitorizarea și gestionarea în timp real a traficului.

Autoritățile fac apel la șoferi și pietoni să circule cu atenție și să respecte noile semnalizări rutiere din zonele unde au fost instalate semafoarele.