Atenție, șoferi și pietoni! Noi semafoare inteligente puse în funcțiune în intersecția Ura din Bacău. Urmează zona „Tic Tac”

Primăria Bacău a anunțat punerea în funcțiune a noilor semafoare din intersecția Ura, investiție care face parte dintr-o etapă importantă de modernizare a infrastructurii rutiere din municipiu.
Proiectul este inclus în sistemul de management al traficului implementat la nivelul orașului, având ca pretext fluidizarea circulației, reducerea timpilor de așteptare în intersecții și creșterea siguranței pentru toți participanții la trafic.
Potrivit municipalității, extinderea sistemului continuă, urmând ca în cursul zilei de mâine să fie puse în funcțiune semafoarele din intersecția „Tic Tac”, una dintre cele mai circulate zone din oraș.
Confruntați cu un val de nemulțumire, reprezentanții Primăriei susțin că rezultatele proiectului vor deveni pe deplin vizibile după conectarea tuturor semafoarelor prin rețea de fibră optică, alături de integrarea senzorilor și a camerelor video. Sistemul ar urma să permită monitorizarea și gestionarea în timp real a traficului.
Autoritățile fac apel la șoferi și pietoni să circule cu atenție și să respecte noile semnalizări rutiere din zonele unde au fost instalate semafoarele.
Comentarii
sava a zis
iesiti din Primarie sa vedeti ce efect au aceste semafoare la ora 16..acum e blocata toata zona centrala spre iesire spre Serbanesti…sun satul de experimente pe banii mei…
Robert a zis
Domnu’ primar, da niste verificari in urma instalarii senzorilor se poate?
La intersectia Republicii cu Chimiei a fost lăsat un sant de 7-8 cm, toti care trec la semafor venind dinspre aeroport trec ca melcul, sa nu isi lase vreo roata in groapa de la senzori. Nu trec mai mult de 3-4 masini pe un verde de pe directia aia. Un control, o roba de pamant, ceva?
zeroviziteu a zis
Acest bambilici de primar care cauta scuze si motive la orice! Nu face decat sa distruga tot orasul! De la parcuri, pista de biciclisti, drumuri, pod suspendat care nu poate recepționat si lista continuua! Este cea mai grea si prosta perioada prin care trece acest municipiu! Stati linistiti si aveti rabdare ca mai are cativa ani Viziteu si mai gaseste ceva de stricat in acest oras!
Primarul care face totul invers si mai si comenteaza dupa!