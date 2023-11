Au încercat să scape de închisoare, după ce au condus beți și fără permis, dar au fost prinși de polițiști

Doi bărbați, de 31 și 32 de ani, care încercau să scape de o pedeapsă cu închisoare, au fost prinși de polițiști în comuna Mărgineni, respectiv în comuna Stănișești.

Foto arhivă

Bărbatul prins în Mărgineni, de 32 de ani, este condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare. Cel prins în Stănișești are 31 de ani și este condamnat la 1 an, 6 luni și 20 de zile de închisoare. Ambii erau urmariți la nivel național și au de săvârșit pedepsele pentru conducere pe drumurile publice sub influența alcoolului și fără permis.

Bărbații au fost încarcerați în Penitenciarul Bacău.