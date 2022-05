Autostrada A7, sectorul Bacău – Pașcani: Ministerul Transporturilor pregătește aprobarea indicatorilor tehnico – economici în ședința de Guvern

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a publicatpe site-ul propriu „Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții Autostrada Bacău – Pașcani“ (77 km). Astfel, al patrulea tronson din A7 va fi tot mai aproape de lansare la licitație, după ce indicatorii vor fi aprobați în Guvern, potrivit economica.net.

Sectorul Bacău – Pașcani din Autostrada A7 Moldova are o lungime de 77,394 km și se împarte în 3 tronsoane / loturi distincte, respectiv:

– Lotul 1 (km 0+000 – km 30+300), între UAT Săucești [BC] și Trifești [NT], cu lungimea de 30,300 km.

– Lotul 2 (km 30+300 – km 49+299), între Trifești [NT] și Gherăești [NT], cu lungimea de 18,999 km.

– Lotul 3 (km 49+299 – km 77+393.7) , între Mircești [IS] și Pașcani [IS], cu lungimea de 28.095 km.

Traseul autostrăzii este amplasat pe raza județelor Bacău, Neamț și Iași. Unitățile Administrativ Teritoriale traversate sunt: Săucești [BC]; Itești [BC]; Berești-Bistrița [BC]; Filipești [BC]; Moldoveni [NT]; Secuieni [NT]; Horia [NT]; Trifești [NT]; Dulcești [NT]; Cordun [NT]; Săbăoani[NT]; Gherăești [NT]; Mircești [IS]; Hălăucești [IS]; Mogoșești – Siret [IS]; Stolniceni – Prăjescu [IS]; Pașcani [IS].

Traseul autostrăzii Bacău – Pașcani este prevăzut cu gard din plasă, pentru a preveni pătrunderea animalelor pe carosabil, acestea reducând riscul coliziunii animalelor cu autovehiculele.

Consiliul Interministerial a avizat la finele lunii aprilie indicatorii tehnico – economici pentru Autostrada Bacău – Pașcani (77 km).

„După ce indicatorii vor fi aprobați, prin Hotărâre de Guvern, se va putea intra în faza de avizare a Proiectului Tehnic”, a explicat atunci șeful Transporturilor Sorin Grindeanu.

Construcția Autostrăzii A7 Moldova (Ploiești – Pașcani), cu o lungime de aproximativ 320 de km, va avea un cost estimat de 25,8 miliarde de lei (fără TVA) și va fi finanțată prin PNRR.