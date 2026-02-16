Avarie pe strada Cașinului din municipiul Onești!

Astăzi, 16 februarie 2026, s-a înregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 110 mm, de pe strada Cașinului nr. 9, din municipiul Onești, județul Bacău.

Pentru executarea lucrărilor de reparație, echipele RAJA sunt nevoite să reducă presiunea apei potabile, în intervalul orar 12:00–17:00, pentru consumatorii de pe străzile Cașinului, Tineretului și bulevardul Republicii. La etajele superioare ale imobilelor este posibilă lipsa apei în această perioadă.

După reluarea furnizării la parametri optimi, apa poate prezenta modificări temporare de aspect (turbiditate sau culoare), motiv pentru care recomandăm utilizarea acesteia doar în scopuri menajere, până la limpezire.

Ne cerem scuze pentru disconfort și vă mulțumim pentru înțelegere!