Avertizare cod galben de vreme rece, vânt și precipitații mixte pentru județul Bacău și mare parte din țară

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme rece, intensificări ale vântului și precipitații mixte pentru o mare parte din țară.

Astfel, în intervalul de valabilitate: 06 aprilie, ora 10:00 – 09 aprilie, ora 10:00, sunt vizate intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte; la munte ninsoare, strat de zăpadă și viscol.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45…60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80…90 km/h.

Începând din noaptea de marți spre miercuri (7/8 aprilie) vor fi precipitații mixte în centrul, estul și sud-estul țării, iar la munte vor predomina ninsorile și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local 10…15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp.

De marți (07 aprilie), vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la începutul săptămânii viitoare se va menține rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă.