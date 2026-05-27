Avertizare meteo: Cod galben de vijelii, cu grindină, în Bacău

Mai multe judeţe din Maramureş, nordul Transilvaniei şi cea mai mare parte a Moldovei, inclusiv Bacăul, se vor afla, începând de miercuri de la ora 12:00, sub o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, din a doua parte a zilei în aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului şi vijelii, cu viteze la rafală de 50…70 km/h şi izolat peste 80 km/h, averse torenţiale, descărcări electrice şi pe alocuri grindină de mici şi medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantităţile de apă vor fi, local, de 15…25 l/mp.

Judeţele marcate cu Cod galben sunt Bacău, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Satu Mare, Suceava şi Vaslui.

