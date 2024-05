BACĂU: Percheziții la suspecți de înşelăciune, fals în înscrisuri și evaziune fiscală. Țepe de 200.000 de lei cu plăți cerute în avans

Un tânăr din Bacău este suspectat că a dat țepe de 200.000 de lei unor persoane, de la care a cerut bani în avans. Procurorii și polițiștii au pus în executare mai multe mandate de percheziție, în două dosare penale.

În cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, la data de 30 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară în județ, în două dosare penale aflate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, ce au ca obiect săvârșirea mai multor infracţiuni de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și evaziune fiscală.

La data de 30 mai a.c. au fost puse în aplicare două mandate de percheziţie, emise de Tribunalul Bacău, în județ, fiind vizate sediul unei societăți comerciale și domiciliul unui tânăr, de 25 de ani, din municipiul Bacău, bănuit de comiterea a 11 infracțiuni de înșelăciune și 11 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din cercetări a reieșit că, în perioada iulie 2023 – ianuarie 2024, tânărul s-ar fi folosit de numele unor societăți comerciale cunoscute, din județul Bacău și ar fi pretins și încasat, cu titlu de avans pentru anumite produse, sume de bani, de la mai multe persoane, prejudiciul creat fiind de peste 200.000 de lei.

În cadrul perchezițiilor efectuate au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor, mai multe mijloace materiale de probă și înscrisuri.

După administrarea probatoriului, polițiștii l-au reținut pe tânăr, pentru 24 de ore și l-au introdus în Arestul I.P.J. Bacău. Ulterior, acesta a fost prezentat instanței de judecată care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Totodată, într-o altă cauză penală, polițiștii au efectuat o percheziție la sediul unei societăți comerciale din județ, într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de evaziune fiscală.

Din cercetări a reieșit că, reprezentanții societății comerciale ar fi omis evidențierea în actele contabile a unor operațiuni comerciale efectuate, creând un prejudiciu la bugetul de stat de peste 150.000 de lei.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

La activități au participat și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.

Cercetările sunt continuate în cele două cause penale sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și evaziune fiscală. (sursa: comunicat de presă)