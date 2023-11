Băcăuanii au început „goana” după ofertele de Black Friday

Românii din județele Iași, București, Ilfov, Brașov, Timiș, Sălaj, Bacău și Argeș sunt cei mai interesați de reducerile de Black Friday. Cele mai multe dintre căutările pe internet, privind ofertele magazinelor online, provin din aceste zone, potrivit unui studiu recent al evoMAG.

Foto arhivă

Interesul pentru cumpărăturile de Black Friday s-a dublat în ultima săptămână. Reprezentanții platformei care a făcut studiul se așteaptă ca interesul pentru ofertele de Black Friday să se amplifice în perioada următoare, pe măsură ce comercianții introduc noi oferte și cresc numărul produselor aflate la reducere.

Conform portalului blackfriday.ro, peste 160 de magazine participă la campania din acest an. Deși Black Friday va începe oficial vineri, pe 10 noiembrie, unii comercianți deja și-au activat reducerile: Fashion Days, Flanco, Notino, evoMag, Elefant.ro About You ș.a.

Pentru a fi siguri că achiziționați produsul la cel mai bună ofertă, ar fi bine să utilizați o platformă de comparare a prețurilor, cum este compari.ro.

De asemenea, trebuie să fiți atenți și la reducerile care par prea bune ca să fie adevărate – există șanse ca respectivul produs să fie fake. Cu o săptămână înainte de Black Friday, polițiștii de frontieră au confiscat, la intrarea în țară, 46.000 de produse contrafăcute, în valoare de 15 milioane de lei.