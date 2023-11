Băcăuanul Vlăduț Corciu, dublu campion mondial la Culturism și Fitness

Băcăuanul Vlăduț Corciu este câștigătorul a două titluri de campion mondial și a unei medalii de bronz, pe care le-a obținut în cadrul Campionatului Mondial de Culturism și Fitness, desfășurat în perioada 31 august – 06 noiembrie în Santa Susana, Spania.

Vlăduț Corciu are 18 ani și a început să practice culturismul în jurul vârstei de 14 ani. „Am început să practic sport în sala de fitness acum 4 ani, când am decis să-mi ocup timpul cu ceva constructiv. Nu mă gândeam in niciun caz că voi deveni dublu campion mondial. Prin consecvență și disciplină, am reușit să progresez atât fizic, cât și psihic”, a declarat campionul pentru Ziarul de Bacău.

De-a lungul celor 4 ani de activitate, Corciu a obținut mai multe premii cu care se mândrește:

Locul 1 – Campionatul Național 2022

Locul 1 – Campionatul Balcanic 2023

2xLocul 1 – Campionatul Mondial 2023 (Dublu Campion Mondial )

O medalie de bronz la Campionatul Mondial 2023

Vice-Campion European la Campionatul European 2023

În prezent, Vlăduț Corciu este student la Universitatea Politehnică din București și spune că, pe lângă studiile pe care le urmează, își dorește să fie în continuare „o sursă de inspirație pentru cât mai multe persoane, motivându-le să adopte un mod de viață activ și echilibrat și să-și atingă obiectivele.”