Bacăul, cu pavilionul Spital Municipal, pe lista spitalelor care vor primi bani europeni: 522 milioane € pentru finalizarea a 9 unități medicale

Spitalul Județean de Urgență Bacău, cu pavilionul Spitalul Municipal, se numără printre cele nouă spitale din România care vor primi finanțare europeană pentru finalizare. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.

România va beneficia de 522 de milioane de euro pentru finalizarea a nouă spitale noi, printre care și Spitalul Județean de Urgență Bacău. Fondurile vor fi transferate către Programul Sănătate 2021–2027, după o realocare din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit anunțului făcut de Roxana Mînzatu, proiectele vor putea continua prin acest program european, iar perioada de eligibilitate a finanțării a fost extinsă până la 31 decembrie 2030.

Deputatul de Bacău Adrian Popa a salutat decizia și a subliniat importanța investiției pentru județ.

„Spitalul Județean de Urgență Bacău este unul dintre cele nouă spitale care vor primi finanțare europeană pentru finalizare. Este o veste foarte bună pentru băcăuani și pentru pacienții care au nevoie de servicii medicale moderne”, a transmis deputatul într-o postare pe rețelele sociale.

Reamintim, finanțarea PNRR pentru finalizarea Spitalului Municipal și integrarea în SJU Bacău s-a pierdut din cauza contestațiilor care au urmat licitației. Procedura s-a reluat prin decizie judecătorească, iar câștigătoare a devenit asocierea condusă de firma băcăuană SSAB-AG.