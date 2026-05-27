Bacăul scapă de starea de alertă în cele 66 de localități lăsate fără salubrizare. Romprest are un contract pe 4 luni

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Starea de alertă declanșată de lipsa salubrizării în 66 de localități ale județului nu va fi prelungită. ADIS a reușit, după mai multe încercări nereușite, să încheie un contract pe patru luni cu compania Romprest Service SA, cea cu care a avut contract până în urmă cu circa o lună.

Autoritățile din județul Bacău au declarat stare de alertă în toate cele 65 de unități administrativ-teritoriale (UAT), ca urmare a unei situații de urgență generate de întreruperea serviciului de salubrizare. Măsura este valabilă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 2 mai 2026.

Decizia a fost luată în contextul unui „eșec al utilității publice”, care a dus la suspendarea colectării deșeurilor, cu impact direct asupra sănătății publice și mediului.

Responsabilă de situație a fost ADIS, asociația tutelară a serviciilor de salubrizare din județ, care nu a reușit să organizeze o nouă procedură de achiziție a serviciului, care să acopere cele 65 de localități în care a operat Romprest.

S-a apelat de mai multe ori la o procedură simplificată, pentru 4 luni, însă situația de criză s-ar putea repeta în scurt timp, deoarece procedura licitației pentru 8 ani a fost ratată, pentru că nu s-a prezentat niciun ofertant (detalii AICI).

Vom reveni.