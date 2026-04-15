Bagaj pierdut, cu mii de euro în el, recuperat în timp record de polițiștii de la Transporturi Aeriene Bacău

O simplă neatenție s-a transformat într-o situație tensionată, dar cu deznodământ fericit, pentru o femeie de 63 de ani care a apelat la sprijinul polițiștilor băcăuani, după ce a plecat acasă cu un rucsac care nu îi aparținea.

Pe 14 aprilie, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Transporturi Aeriene Bacău au fost sesizați de femeie că, dintr-o eroare, a luat din compartimentul bagajelor de cabină un rucsac ce nu îi aparținea. Femeia călătorise în dimineața aceleiași zile pe ruta Roma–Bacău.

Abia după ce a ajuns la domiciliu și a deschis bagajul, femeia și-a dat seama de confuzie. Conștientă de situație și de valoarea bunurilor aflate în propriul rucsac — obiecte vestimentare, dar și sume importante de bani, respectiv 6.000 de euro și 2.100 de lei — aceasta a apelat imediat la poliție pentru a remedia situația.

Polițiștii au demarat de urgență verificările și, în scurt timp, au reușit să identifice persoana care intrase în posesia bagajului, respectiv un bărbat de 74 de ani, din județul Vrancea.

La domiciliul acestuia a fost găsit rucsacul femeii, iar toate bunurile au fost recuperate integral și restituite proprietarei de drept.