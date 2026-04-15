Bărbat de 35 de ani, bătut măr de 4 tineri din Orbeni. Agresorii au ajuns în arest

Patru tineri cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, din comuna Orbeni, au fost reținuți de polițiști, fiind bănuiți de comiterea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Foto arhivă

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, la data de 14 aprilie, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni au desfășurat activități investigative și operative în urma cărora i-au identificat și depistat pe cei patru suspecți.

Din cercetări a reieșit că aceștia ar fi agresat un bărbat de 35 de ani, din aceeași localitate. În urma incidentului, victima a avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor patru bărbați. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe. (sursa: comunicat de presă IPJ Bacău)