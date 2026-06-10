Bărbat de 78 de ani, găsit de polițiști după ce s-a rătăcit cu mașina într-o zonă împădurită din Răcăciuni

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Un bărbat de 78 de ani, din Dofteana, a trecut prin mari emoții în noaptea de 9 spre 10 iunie, când și-a dat seama că s-a rătăcit pe un drum forestier, dintr-o zonă împădurită. În sprijinul bărbatului, au venit polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni, alertați prin 112.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că un bărbat, de 78 de ani, din comuna Dofteana, în timp ce se deplasa cu autoturismul personal, ar fi pătruns pe un drum forestier din extravilanul comunei Răcăciuni, unde s-a rătăcit, iar la un moment dat a rămas blocat pe terenul accidentat, fiind în imposibilitatea de a-și continua deplasarea sau de a părăsi zona prin mijloace proprii.

În urma căutărilor, bărbatul a fost găsit de polițiști și ajutat, cu sprijinul voluntarilor, să ajungă la drumul principal, pentru a se putea deplasa în siguranță către domiciliu.

„Pentru a evita astfel de situații, recomandăm cetățenilor să își planifice cu atenție traseele, să evite deplasările în zone izolate pe timpul nopții și să solicite sprijin prin apel la 112 ori de câte ori se află într-o situație de urgență” – IPJ Bacău.