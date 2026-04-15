Bărbat din Oncești, bătut pe stradă și lăsat fără telefon. Tâlharul a fost arestat preventiv

Un bărbat de 36 de ani, din comuna Oncești, a fost reținut de polițiști și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de tâlhărie calificată.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, cazul a ieșit la iveală după ce un bărbat de 35 de ani a sesizat polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului, reclamând faptul că fratele său, în vârstă de 34 de ani, ar fi fost agresat și deposedat de un telefon mobil în timp ce se deplasa spre domiciliu.

În urma activităților investigative și operative desfășurate, polițiștii au identificat un suspect, un bărbat de 36 de ani, din aceeași localitate. Din cercetări a reieșit că acesta l-ar fi atacat pe bărbatul de 34 de ani și i-ar fi sustras telefonul mobil.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Ulterior, bărbatul a fost prezentat instanței de judecată, care a decis arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.