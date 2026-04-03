Bărbat din Târgu Ocna, reținut după ce și-ar fi agresat concubina și ar fi ținut-o captivă în locuință

Un bărbat în vârstă de 31 de ani, din stațiunea Târgu Ocna, a fost reținut de polițiști, fiind bănuit de comiterea mai multor infracțiuni, între care violență în familie, distrugere și lipsire de libertate în mod ilegal.

Potrivit informațiilor transmise de anchetatori, faptele ar fi avut loc la data de 28 martie, când acesta se afla la domiciliu împreună cu concubina sa, o femeie de 33 de ani. În acest context, bărbatul ar fi agresat-o și i-ar fi distrus telefonul mobil, împiedicând-o, totodată, să părăsească locuința.

În cursul zilei de 3 aprilie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Stațiunii Târgu Ocna, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, au efectuat o percheziție domiciliară la locuința suspectului. La acțiune au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bacău. Cu această ocazie, oamenii legii au descoperit și ridicat mai multe bunuri și mijloace materiale de probă.

În urma administrării probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Cercetările continuă în acest caz, sub coordonarea procurorilor.