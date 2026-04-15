Bărbat prins cu aproape 140 km la oră prin Sascut! Polițiștii i-au reținut permisul pentru 120 zile

Un bărbat de 55 de ani a rămas fără permis de conducere, după ce a fost prins de radar circulând cu aproape 140 km la oră pe E85, în localitatea Sascut.

În această săptămână, polițiștii rutieri și de ordine publică din cadrul IPJ Bacău desfășoară acțiunea „SPEED”, conform calendarului ROADPOL, derulată la nivel european. Acțiunea are ca scop principal impunerea respectării regimului legal de viteză și prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei excesive sau neadaptate la condițiile de drum.

În cadrul acțiunii de astăzi, când se desfășoară operațiunea „Speed Marathon” (controalele sunt intensificate pe toată durata zilei), polițiștii rutieri au depistat un bărbat, în vârstă de 55 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DN2-E85, în localitatea Sascut, cu viteza de 139 km/h, respectiv cu 89 km/h peste limita legală de viteză.

Polițiștii i-au reținut permisul de conducere pentru 120 de zile, eliberându-i dovadă înlocuitoare fără drept de circulație, totodată aplicându-i o sancțiune contravențională de 3.645 de lei.

„Pe parcursul întregii săptămâni, polițiștii acționează pe principalele artere rutiere din județ, pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă limitele legale de viteză. Reamintim participanților la trafic că respectarea regimului legal de viteză poate face diferența dintre viață și moarte” – IPJ Bacău.