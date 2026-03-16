Bărbat rănit într-un accident de scuter, ajutat de jandarmii din Slănic Moldova

Un incindent rutier a avut loc, aseară, în stațiunea Slănic Moldova. Un echipaj de jandarmi montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, aflat în patrulare, a intervenit după ce două persoane au semnalat că un bărbat era căzut lângă un scuter electric, în zona restaurantelor.

Ajunși la fața locului, jandarmii au găsit bărbatul conștient, dar vizibil în stare de șoc. Aceștia au asigurat imediat zona și au apelat 112 pentru a solicita ambulanța. Până la sosirea echipajelor medicale, i-au oferit sprijin, vorbind cu bărbatul, menținându-l în siguranță și păstrând legătura cu familia.

Soția a ajuns curând la locul incidentului, iar jandarmii au rămas alături, oferind încurajare și sprijin, până când bărbatul a primit îngrijiri de specialitate.