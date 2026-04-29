Bărbat rătăcit în pădurea din Faraoni, față în față cu un urs! A fost salvat de jandarmii băcăuani, după un apel la 112

Un bărbat de 46 de ani a trecut prin momente de groază, marți seară, după ce s-a rătăcit într-o zonă împădurită din comuna Fărăoani și s-a întâlnit cu un urs. Incidentul a avut loc în jurul orei 21:45, când acesta a apelat numărul de urgență 112 pentru a cere ajutor.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, bărbatul plecase să caute animalele rătăcite, însă a fost surprins de lăsarea întunericului și nu a mai reușit să găsească drumul de întoarcere. În timpul deplasării prin pădure, s-a întâlnit cu un urs, pe care a reușit să îl evite, însă sperietura l-a determinat să ceară sprijinul autorităților.

În urma apelului, echipele de intervenție au luat legătura telefonic cu acesta și i-au recomandat să rămână pe loc, mai ales că bateria telefonului era aproape descărcată, iar riscul unei noi întâlniri cu animalul era ridicat. Bărbatul a respectat indicațiile și a așteptat salvatorii lângă un copac, fiind însoțit de cei trei câini ai săi.

Jandarmii au menținut permanent legătura cu el și au reușit să îl localizeze după aproximativ o oră de căutări. Bărbatul a fost găsit în siguranță și condus înapoi în localitate. La intervenție au participat și reprezentanți ai administrației locale.

Autoritățile reamintesc cetățenilor câteva reguli esențiale pentru deplasările în zone împădurite, în special pe timp de noapte: evitarea deplasărilor solitare, echiparea corespunzătoare, păstrarea calmului în cazul întâlnirii cu animale sălbatice și apelarea la 112 în situații de urgență.