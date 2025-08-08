Bărbați prinși la volan cu alcoolemii de peste 1 la mie! Unul dintre ei a intrat cu mașina în stâlp

Un bărbat de 51 de ani, din orașul Dărmănești, a provocat un accident rutier, după s-a urcat beat la volan. Altul, din comuna Corbasca, a fost depistat cu o alcoolemie de peste 1 la mie și nu avea nici ITP-ul făcut la mașină.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Dărmănești s-au sesizat din oficiu cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN 12A, în care un autoturism a intrat în coliziune cu un stâlp de pe marginea drumului.

Conducătorul auto, un bărbat de 51 de ani, din orașul Dărmănești, a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând o valoare de 1,51 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice.

În aceeași zi, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni au depistat în trafic, un bărbat de 49 de ani, din comuna Corbasca, în timp ce conducea un autoturism în localitate, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilometru a rezultat o concentrație de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Totodată, în urma verificărilor, s-a constatat că autoturismul nu deținea poliță RCA și nici inspecție tehnică periodică valabile la monentul controlului.

Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă, iar ca măsură complementară polițiștii au retras plăcuțele cu numere de înmatriculare și certificatul de înmatriculare.