Bătrână de 90 de ani, înșelată cu 10.000 de lei prin metoda „Accidentul” de un infractor din Bacău

Un bărbat de 32 de ani, din judeţul Bacău, a fost reţinut de poliţiştii vrânceni fiind bănuit că ar fi înşelat o femeie de 90 de ani şi ar fi determinat-o să-i trimită suma de 10.000 de lei, sub pretextul că banii erau necesari pentru operaţia fiicei acesteia, implicată într-un accident rutier, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.

„Poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Rurală Adjud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Adjud, au continuat cercetările într-un dosar penal privind săvârşirea unei infracţiuni de înşelăciune, săvârşită prin metoda ,,Accidentul”, şi au reţinut un bărbat de 32 ani, din judeţul Bacău. Din cercetări s-a stabilit faptul că, în prima zi a acestui an, o femeie de 90 de ani a fost apelată pe telefonul fix de o persoană care i-a transmis că fiica sa a fost implicată într-un eveniment rutier în urma căruia a fost grav rănită şi are nevoie de bani”, a precizat IPJ Vrancea.

Potrivit poliţiei, bărbatul care a efectuat apelul telefonic este bănuit că ar fi determinat-o pe bătrână să-i trimită, prin intermediul unei terţe persoane, suma de 10.000 de lei, pe care femeia îi avea în locuinţă, cu promisiunea că o va ajuta pe fiica ei cu operaţia necesară.

După apelul telefonic, la locuinţa persoanei s-a prezentat un bărbat, căruia persoană vătămată i-a înmânat suma totală de 10.000 de lei.

Joi seara, după administrarea probatoriului, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Vrancea, pe bază de ordonanţă, urmând ca faţă de acesta să fie dispuse măsuri preventive.