Bebeluș de 5 luni, salvat la limită de medicii din Bacău după un accident cumplit. SJU, singura unitate din disponibilă în regiune

Un caz medical extrem de grav a mobilizat, în cursul nopții, echipele Spitalului Județean de Urgență Bacău, unitatea devenind singura din regiunea Moldovei care a preluat și stabilizat un bebeluș de doar 5 luni, victimă a unui accident rutier devastator produs în județul Neamț.

Potrivit reprezentanților unității medicale, copilul a fost inițial preluat de la UPU Roman și transferat de urgență la Bacău, unde a ajuns pe Secția de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, fiind ulterior internat în Compartimentul ATI Pediatrie. În contextul în care transferul imediat către un centru universitar din Iași nu a fost posibil, medicii băcăuani au fost nevoiți să gestioneze cazul critic și să asigure stabilizarea pacientului.

Accidentul în urma căruia bebelușul a fost rănit s-a produs într-o comună din județul Neamț și a fost urmat de un incendiu violent. Tragedia a avut consecințe dramatice: șoferul și mama copilului și-au pierdut viața, aceasta din urmă încercând să-și protejeze micuțul.

La internare, copilul prezenta politraumatism sever, arsuri de gradele II, III și IV pe suprafețe extinse ale corpului, precum și un traumatism craniocerebral cu contuzii hemoragice. Echipa medicală din cadrul SJU Bacău a intervenit rapid, efectuând manevre complexe de terapie intensivă și intervenții chirurgicale de urgență, inclusiv intubare orotraheală, ventilație mecanică, sedare, echilibrare volemică și tratamentul arsurilor.

Stabilizarea pacientului a fost posibilă datorită intervenției coordonate a medicilor ATI și de chirurgie pediatrică, printre care dr. Daniela Ceucă și dr. Ovidiu Buțiurcă.

După ore critice de îngrijiri, bebelușul a fost stabilizat hemodinamic, ceea ce a permis transferul în siguranță către un centru specializat. La ora 09:20, acesta a fost preluat de un echipaj aerian și transportat, sedat și ventilat mecanic, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București.