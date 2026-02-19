Bilanț Jandarmeria Bacău pe 2025: peste 11.000 de misiuni și sancțiuni de 1,4 milioane de lei

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău și Gruparea de Jandarmi Mobilă au desfășurat, în 2025, peste 11.000 de misiuni pentru menținerea ordinii publice, au aplicat mai mult de 3.700 de sancțiuni și au constatat peste 180 de infracțiuni, potrivit raportului anual de activitate prezentat în aceste zile.

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, împreună cu Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, au prezentat bilanțul activității pentru anul 2025, în cadrul unei ședințe conduse de colonelul Eusebiu Bârnat și colonelul Adrian Mătăsaru, în prezența personalului unităților. Activitatea a fost prezidată, prin videoconferință, de colonelul Cristian Grigore, șeful Direcției Ordine și Siguranță Publică din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Potrivit datelor prezentate, jandarmii din cele două unități au executat peste 7.000 de misiuni operative în sprijinul comunității. Dintre acestea, peste 300 au vizat asigurarea ordinii publice la manifestări și evenimente.

În domeniul menținerii ordinii și siguranței publice, au fost constituite peste 2.900 de patrule proprii și peste 4.000 de patrule mixte, realizate în cooperare cu alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.

Pe linie contravențională și penală, jandarmii au constatat peste 180 de infracțiuni și au aplicat mai mult de 3.700 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 1,4 milioane de lei.

De asemenea, efectivele au intervenit la peste 1.100 de apeluri primite prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 și au pus în executare peste 900 de mandate de aducere.

Activitatea a inclus și peste 1.000 de misiuni desfășurate în cooperare interinstituțională, precum și peste 400 de acțiuni preventive derulate în școli și în spații publice, pentru creșterea gradului de siguranță și informare a populației.

În același timp, jandarmii au asigurat paza la 29 de obiective, au executat peste 700 de transporturi de valori și au menținut ordinea și siguranța în 20 de săli de judecată din județ.

Reprezentanții instituției au subliniat că activitatea din 2025 a avut ca obiectiv principal creșterea siguranței comunității și consolidarea cooperării cu celelalte instituții responsabile de menținerea ordinii publice.